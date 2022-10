Veröffentlicht am 27. Oktober 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Erfolgreiches Praktikum beim CDU-Kreisverband

Praktika können spannende Einblicke in unterschiedlichste Berufsfelder bedeuten. Eines dieser Art, war das von Tom Dietershagen, einem angehenden Studenten für Medien- und Kulturwissenschaften aus dem Landkreis Altenkirchen. Er entschied sich für ein zweimonatiges Praktikum bei den lokalen Landtagsabgeordneten Michael Wäschenbach und Dr. Matthias Reuber. Neben interessanten Erfahrungen im Medien- und Pressebereich, zu denen z.B. auch das Schreiben von Pressemitteilungen und die Pflege der Social-Media-Accounts gehörte, durfte Tom die Abgeordneten zu Terminen in den beiden Wahlkreisen begleiten und diese dann im Nachgang gemeinsam mit den Mitarbeitern im Abgeordnetenbüro aufarbeiten. Wie Lokal- und Landespolitik entsteht, erlebte Tom Dietershagen in Mainz vor Ort im Landtag. Beide Abgeordnete bieten interessierten Schülern und Studenten immer gerne die Möglichkeit, die Arbeit eines Politikers kennen zu lernen.