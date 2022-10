Veröffentlicht am 27. Oktober 2022 von wwa

WISSEN – Herbstversammlung zum Kulturwerk Wissen

Der Seniorenarbeitskreis Wissen/Gebhardshain der IG Metall-Geschäftsstelle Betzdorf hatte zu seiner Herbstversammlung ins Kulturwerk eingeladen. Gekommen waren 20 überwiegend ehemalige Walzwerker, freute sich Arbeitskreissprecher Reiner Braun bei der Begrüßung. Abgesagt hatten kurzfristig leider Uwe Wallbrecher, Erster Bevollmächtigter der Geschäftsstelle und DGB-Kreisvorsitzender Axel Karger. Man wünschte jedoch der Veranstaltung einen guten Verlauf. Willkommen geheißen werden konnte stattdessen Alex Reuschenbach, der vorübergehend als Gewerkschaftssekretär in Betzdorf tätig ist. „Unsere Betriebe sind recht gut auf die aktuelle Krisensituation vorbereitet“, hieß es in seinem Vortrag. Jedoch werde man die Anstrengungen zur Mitgliederwerbung besonders bei Auszubildenden stärken. Nicht eben erfreut zeigte sich der Gewerkschafter über die sogenannten „Trittbrettfahrer“. Nicht der Gewerkschaft angehören, aber alle Vorteile nutzen. Ende Oktober endet die Friedenspflicht, fügte Reuschenbach an. In der Folge seien Warnstreiks denkbar. Er lobt den Arbeitskreis mit seinem regen Vorsitzenden: „Macht weiter so!“

Reiner Braun berichtete noch über die Jahresfahrt im Mai 2022. Im vollbesetzen Bus hatte man in Begleitung von Gewerkschaftssekretär Steffen Schmidt die Wendener Hütte bei Olpe besucht und dort allerhand über die Geschichte der Eisenverhüttung erfahren. Dabei wurde auch bekannt, dass dort Erz beispielsweise von der Grube Rasselskaute zwischen Schönstein und Mittelhof verarbeitet worden ist. Auch die anschließende Schiffstour auf der Bigge hatte großen Anklang erfahren. Braun sagte weiterhin, die nächste Versammlung findet voraussichtlich im März 2023 statt. Näheres gibt man rechtzeitig bekannt.

Im Rahmen des Ehrenamtstags am kommenden Samstag stellt der Arbeitskreis „Walzwerk“, dem Reiner Braun angehört, interessante Utensilien aus dem Arbeitsalltag der Beschäftigten aus.

Abschließend zeigte Heimatkundler Bernhard Theis, der sich auf die Darstellung des heimischen Bergbaus spezialisiert hat, Fotodokumente von Gruben über und unter Tage. Dazu gehörten Bilder aus einem Bergwerk an der Nister und einem großen Betrieb an der mittleren Sieg. Auch eine Befahrung der berühmten und seit dem Mittelalter betriebenen Grube Stahlberg im Siegerland hat Theis fotografisch festgehalten. Falls Interesse besteht, sollen die Fotos später in einem größeren Rahmen präsentiert werden. (bt) Fotos: Bernhard Theis

Fotos: Herbstversammlung des Seniorenarbeitskreises IG Metall im Kulturwerk Wissen. Sprecher ist Reiner Braun (ganz links). Seitens der IG Metall-Geschäftsstelle Betzdorf referierte Gewerkschaftssekretär Alex Reuschenbach (2. von li.).