Veröffentlicht am 25. Oktober 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verkehrsunfall zwischen PKW und Leichtkraftrad in Altenkirchen

Dienstagabend, 25. Oktober 2022 gegen 18:00 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße / Friedrich-Emmerich-Straße in Altenkirchen ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Leichtkraftrad (125ccm). Nach dem bisherigem Ermittlungsstand der Polizei befuhr der PKW die Friedrich-Emmerich-Straße und wollte nach links in die Bahnhofstraße einfahren. Dabei wurde ein Leichtkraftrad, besetzt mit Sozius, übersehen, das die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof befuhr.

Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer und der Sozius vom Leichtkraftrad abgeworfen und auf die Straße geschleudert. Der Fahrer wurde verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Die Bahnhofstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Quelle: Polizei