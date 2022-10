Veröffentlicht am 25. Oktober 2022 von wwa

HAMM – Diebstahl eines Kleinkraftrads (Mofa) in Hamm (Sieg)

In den frühen Dienstagmorgenstunden, 25. Oktober 2022 kam es in der Schützenstraße in Hamm (Sieg) zum Diebstahl eines Mofarollers. Vermutlich in der Zeit zwischen 02:00 und 09:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen Roller der Marke Yamaha, Modell Aerox. Der Roller stand mit einem Lenkradschloss gesichert auf dem Anwesen des Geschädigten. Auffällig an dem Fahrzeug ist, dass zum Zeitpunkt der Entwendung nur der linke Rückspiegel angebracht war. Die Polizei Altenkirchen bittet nun mögliche Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 02681 9460 oder per E-Mail (pialtenkirchen@polizei.rlp.de) zu melden. Quelle: Polizei