Veröffentlicht am 26. Oktober 2022 von wwa

PUDERBACH – Was braucht das Baby?

Was braucht das Baby? Mit dieser Frage möchten sich die Beraterinnen der Schwangerenberatungsstelle des Diakonischen Werks im ev. Kirchenkreis Wied gemeinsam mit Interessenten am Donnerstag, 24. November von 18.00 bis 19.30 Uhr beschäftigen. Es wird um Anmeldung bis spätestens 22. November 2022 per E-Mail gebeten: krokowski@diakonie-neuwied.de. Ihnen wird dann eine Einladung per Zoom Link verschickt.