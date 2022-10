Veröffentlicht am 26. Oktober 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Westerwälder Wind trifft Schlesisches Himmelreich

Jörg Hohenadl liest aus „Westerwälder Wind trifft Schlesisches Himmelreich“. Das Buch war das Ergebnis eines außergewöhnlichen Projektes zwischen den LandFrauenverbänden der Landkreise Krapkowice und Altenkirchen, das mit dem Austausch von Rezepten unter den Landfrauen begann. Es vereint kulinarische und kulturelle Reize und beleuchtet zwei Landstriche, die es wert sind, beachtet und betrachtet, besucht und genossen zu werden. Erschienen in 2020 ist dieses Buch nach 12 Jahren in diesem Jahr 2022 unerwartet hochaktuell. Den Zusammenhalt zwischen Ost und West, zwischen den Partnerkreisen Altenkirchen und Krapkowice möge diese Veranstaltung kräftigen. Musikalisch begleitet wird die Lesung am 30. Oktober 2022 in der Kreisverwaltung Altenkirchen – Beginn 19 Uhr – von einem ausgewählten Streichquartett der Kreismusikschule Altenkirchen unter der Leitung von Dimitri Melnik. Außerdem erwarten kulinarische Köstlichkeiten aus beider Landfrauenküchen die Gäste. Tickets sind bei allen bekannten Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen, direkt online via www.ticket-regional.de, sowie an der Abendkasse erhältlich (VVK € 18,00 / AK € 20,00).