Veröffentlicht am 26. Oktober 2022 von wwa

NEUWIED – SPD-Politiker zu Besuch in Labor für medizinische Diagnostik – Die SYNLAB-Gruppe ist nach eigenen Angaben führend im Bereich medizinischer Diagnostikleistungen und Spezialtests in Europa und ist mit über 30.000 Mitarbeitenden in 36 Ländern beschäftigt. So gibt es auch in Neuwied einen wichtigen Laborstandort.

Bei dem Vor-Ort-Termin sprachen die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann und der Bundestagsabgeordnete Martin Diedenhofen mit den Labor-Verantwortlichen über die wichtige Rolle der Diagnostik und ebenso über den Stellenwert des SYNLAB-Labors in Neuwied als Arbeitgeber. Dabei schätzten die beiden SPD-Politiker vor allem den hohen Einsatz der Labormitarbeitenden während der Pandemie, den Ausbau der SARS-CoV-2-Untersuchung und unterstrichen deren Bedeutung für ein effektives Pandemiemanagement, wie Martin Diedenhofen ausführt: „Es ist ebenso beeindruckend, wie wichtig zu sehen, dass die Prozesse im Labor alle sehr eingespielt laufen. Ich habe größten Respekt vor der Leistung der Mitarbeitenden, die gerade in Hochinzidenzphasen Enormes geleistet haben“. Darüber hinaus nehme die Relevanz der medizinischen Diagnostik stetig zu, sie reiche vom kleinen Blutbild bis hin zur Krebsvorsorge und habe dabei eine wichtige Bedeutung für viele medizinische Entscheidungen in der Region.

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und dem zunehmenden Fachkräftemangel sprachen die Beteiligten auch über die Möglichkeit einer langfristig nachhaltigen Integration von Arbeitskräften. Hierzu sagt die Landtagsabgeordnete Horstmann: „Dieser Fachbereich hat während Corona neue Sichtbarkeit erlangt und gezeigt, wie wichtig er ist. Deshalb müssen wir auch hier daran arbeiten, Nachwuchstalente und Fachkräfte gewinnen zu können. Dabei sollten wir auch die Integration ukrainischer Geflüchteter im Blick behalten“. Auch könne man auf junge Menschen über die sogenannten „Job-Tage“ in Schulen aktiv zugehen, um auf die Ausbildung für medizinische Technologinnen für Laboratoriumsanalytik aufmerksam zu machen, wie sich die Beteiligten einig waren.

Marcus Herud, ärztlicher Leiter bei SYNLAB in Neuwied: „Der Zuspruch und die Unterstützung aus der Politik tut uns gut, denn auch wenn wir als Labormediziner nur selten im Rampenlicht stehen, ist die Diagnostik ein enorm vielfältiger und wichtiger Bereich.“

Abschließend unterstrichen die SPD-Abgeordneten Horstmann und Diedenhofen gemeinsam: „Auch in Zukunft wird es um den bestmöglichen medizinischen Schutz unserer Gesellschaft und ebenso um das Eindämmen von möglichen Virusverbreitungen gehen. Wir sind froh, dass wir mit SYNLAB ein so wichtiges und gutes Labor in Neuwied wissen dürfen“.

Foto: „Bundestagsabgeordneter Martin Diedenhofen und Landtagsabgeordnete Lana Horstmann (v.l.) besuchten den SYNLAB-Standort in Neuwied und tauschten sich mit den Verantwortlichen aus.“