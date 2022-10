Veröffentlicht am 24. Oktober 2022 von wwa

RHEINBREITBACH – Vermisste 81-jährige Pilzsammlerin wohlbehalten angetroffen

Montagnachmittag24. Oktober 2022 um 17:31 Uhr meldete sich ein 87-jähriger Anwohner aus Rheinbreitbach bei der Polizeiinspektion in Linz und meldet seine Ehefrau als vermisst. Beide waren zuvor in einem Waldgebiet abseits der Wege Pilze sammeln und haben sich dabei aus den Augen verloren. Die 81-jährige Vermisste ist trotz ihres Alters in einer guten psychischen und physischen Verfassung. Letztmalig hat der Ehemann seine ortskundige Partnerin gegen 16:30 Uhr gesehen. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Gegebenheiten konnte ein Unglücksfall nicht ausgeschlossen werden. Nachdem durch die Feuerwehr Rheinbreitbach und die Polizeiinspektion Linz umfangreiche Suchmaßnahmen koordiniert wurden und sich der Polizeihubschrauber bereits im Luftraum über Rheinbreitbach eingefunden hatte, konnte die Frau um 18:19 Uhr durch Nachbarn wohlbehalten aufgefunden werden. Die Polizei möchte sich ausdrücklich für das erneut sehr schnelle, engagierte und professionelle Agieren der Feuerwehr bedanken. Quelle: Polizei