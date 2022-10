Veröffentlicht am 24. Oktober 2022 von wwa

KOBLENZ – Einbruch in der Casinostraße in Koblenz – Zeugen gesucht

Sonntagabend, 23. Oktober 2022 um 18:30 Uhr kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Physiotherapiepraxis in der Casinostraße in Koblenz. Ein Anwohner nahm um die Uhrzeit ein klirrendes Geräusch und mehrere Schläge wahr. Als er kurze Zeit später nachsah, war ein Fenster im Eingangsbereich der Praxis komplett aus der Verankerung herausgetrennt und teilweise zerschlagen worden. Die Einsatzkräfte konnten die Einbrecher vor Ort nicht mehr antreffen. Aus einer Geldkassette hatten die unbekannten Täter einen dreistelligen Geldbetrag entwendet. Zeugen, die am Sonntag, gegen 18:30 Uhr, verdächtige Beobachtungen beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 zu melden: 0261-103-2510; pikoblenz1@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei