Veröffentlicht am 24. Oktober 2022 von wwa

NIEDERBREITBACH – Fahrraddiebstahl in Niederbreitbach

Im Zeitraum zwischen Mittwochmittag und Sonntagmorgen, 19 und 23. Oktober 2022 sind in der Jakobus Wirth Straße in Niederbreitbach aus einem Schuppen zwei Trekking Fahrräder (Kettler und Sonic Carver) entwendet worden. Ein weiteres entwendetes Mountainbike wurde zwischenzeitlich in Niederbreitbach an der Wied aufgefunden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise zu den Diebstahlsdelikten der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei