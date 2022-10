Veröffentlicht am 24. Oktober 2022 von wwa

ENGERS – Zeugen für Verkehrsunfall in Engers gesucht

Sonntagabend, 23. Oktober 2022 um 18:52 Uhr, befuhr der Führer eines Peugeot 206 die Bendorfer Straße in Neuwied Engers aus Richtung Bendorf kommend in Fahrtrichtung Neuwied Block. Auf Höhe Bendorfer Straße 27 kam er nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Baum. Der Fahrer gab an, dass ihm ein Pritschenwagen entgegenkam, der gegen das Rechtsfahrgebot verstieß. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sei er nach links ausgewichen und mit dem Baum kollidiert. Der unbekannte Transporter hatte seine Fahrt fortgesetzt. Zeugen, die den Unfallhergang beobachteten oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied unter 02631-8780 zu melden. Quelle: Polizei