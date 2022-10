Veröffentlicht am 25. Oktober 2022 von wwa

SECK – Bätzing-Lichtenthäler mit Praxistag in der Kita Pusteblume in Seck – Sabine, kommst Du morgen wieder?

Rund um die Herbstferien tauscht die SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler ihren Schreibtisch im Abgeordnetenbüro und das Rednerpult im rheinland-pfälzischen Landtag mit anderen Einsatzorten.

Den Anfang machte die 47jährige Politikerin in der kommunalen Kindertagesstätte „Pusteblume“ in Seck. Um 7.30 Uhr meldete sie sich, in Begleitung des Ortsbürgermeisters Johannes Jung, als Kita-Träger, pünktlich bei Kitaleitung Silke Jauss. Diese führte die Tagespraktikantin zunächst durch die Kita-Räumlichkeiten von den Minis, über die „Muckibude“, die Sanitärräume, das Atelier, die Bücherei und die neue Cafeteria. Durch den Erweiterungsbau, der mit Inkrafttreten des neuen Kita-Gesetzes zum 1. Juli 2021 in Betrieb genommen werden konnte, war es möglich die gesamte Raumsituation in der Kita zu entspannen und das System von der geschlossenen Gruppe in die offene Gruppe umzuwandeln. „Wir sind diesen Weg sehr bewusst, nach einem längeren Informations- und Umstellungsprozess, gegangen und sind mit der Entscheidung sehr zufrieden, da sowohl die Kinder als auch die Eltern und auch das Team die positiven Auswirkungen in der täglichen Arbeit verspüren“, so Kitaleiterin Jauss, die seit fast drei Jahrzehnten in der Kita tätig ist und die frühkindliche Bildung vor Ort mit geprägt hat.

Nach dem Rundgang ging es dann aber für Bätzing-Lichtenthäler an die Arbeit. Ob Obstsalat schnippeln, Buffetservice beim Frühstücksfreitag, Vorlesen im Morgenkreis, Murmelbilder im Atelier anleiten, Löwenjagd mit den Minis sowie Toben und Sandburgenbauen im Außenbereich. Die kommunale Kita, die für 97 Kinder Platz bietet, außerdem zwei Plätze für Einjährige vorhält und auch geflüchtete Kinder aus der Ukraine aufnimmt, wird gemeinsam von der Ortsgemeinde Seck und der Ortsgemeinde Irmtraut betrieben. „Neben dem beeindruckenden pädagogischen Konzept ist die Kita darüber hinaus ein tolles Beispiel für interkommunale Zusammenarbeit“, so Bätzing-Lichtenthäler, die nach dem Vormittag ihr Praktikum mit dem gemeinsamen Mittagessen, welches seit April vollständig in der Kita durch Hauswirtschaftskräfte gekocht und zubereitet wird, abschloss.

„Ich ziehe meinen Hut vor dem Engagement und der Leistung des Kita-Teams. Hier wird mit Herzblut und Leidenschaft gearbeitet, die Stärken der Kinder werden gefördert und Herausforderungen ermutigend bewältigt“, lobte die Abgeordnete das 16-köpfige Team. Ihr Fazit nach dem Praxistag fällt auch absolut positiv aus. „Was gibt es Schöneres, als wenn Du am beim Abschied gefragt wirst ‚Sabine, kommst Du morgen wieder?“.

Wer die Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler auch einmal zu einem Praxistag in seinen Betrieb oder Unternehmen einladen will, wendet sich an ihr Wahlkreisbüro per Telefon 02741/25454 oder per Mail post@baetzing-lichtenthaeler.de.