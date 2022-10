Veröffentlicht am 24. Oktober 2022 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Herbstfest im Birken-Honigseseen

In Birken-Honigsessen freute man sich über ein endlich wieder vollbesetztes Pfarrheim. AM Sonntag hatte der MGV „Sangeslust“ nämlich zu seinem beliebten Herbstfest in die gute Stube der Höhengemeinde eingeladen. Für das herbstliche Ambiente sorgten unter anderem Erntekränze, die an der Decke hingen. Nach der Begrüßung durch Michael Schmidt als Vorsitzenden des gastgebenden Chors übernahm Ortsbürgermeister Hubert Wagner gut gelaunt den Moderatorenpart: „Ein Leben ohne Singen ist möglich, aber sinnlos“ oder „Singen ist wie Kuchen, nur ohne Kalorien“. Die ersten Liedbeiträge steuerte wie gewohnt der MGV „Sangeslust“ bei. Dirigent Hubertus Schönauer agierte wie immer mit vollem Körpereinsatz und hatte seine Mannen voll im Griff. Der MGV „Concordia“ Morsbach trug das ja wirklich passende Stück „Menschen, bewahrt Euch den Frieden“ vor, der MGV „Glück Auf“ Steckenstein glänzte mit „Im schönen Wiesengrunde“. Es war sein erster Auftritt mit der neuen Chorleiterin Susanne Eitelberg. Zwischendurch sorgte das Duo „Schneeweißchen und Rosenrot“ für beste Stimmung. Die munteren Damen brachten den Saal sogar zum Schunkeln unter anderem mit „So schön, so schön war die Zeit“ oder „Wo ich die Liebste fand“. AM weitesten angereist war der Chor aus Plettenberg. Er fand sich offensichtlich wohl „An der Bar“, wo einen Flasche Bier auf die durstigen Sänger wartete. Der Sängergemeinschaft „Edelweiß“ aus dem benachbarten Alzen hatte es „Abends im Walde“ angetan. Alle vier Schönauer-Chöre traten dann gemeinsam auf die Bühne und trugen ein Lied in ladinischer Sprache vor. Für den gemischten Chor Kundert war es eine Premiere auf der Birkener Höhe. Ihr „Siyahamba“ verzauberte buchstäblich den ganzen Saal. Der Chor aus Kausen, ebenfalls unter der Leitung von Susanne Eitelberg, machte den Besuchern Mut: „Ich habe den Frühling gesehen“. Natürlich kam die Gemütlichkeit nicht zu kurz im Pfarrheim von Birken-Honigsessen. „Schneeweißchen und Rosenrot“ stimmten das bekannte Stück gleich mehrfach an. (bt) Fotos: Bernhard Theis