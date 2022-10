Veröffentlicht am 24. Oktober 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Knuspermarkt im Kerzenschein – Stadtmarketing setzt auf energiesparende Dekoration

Wenn die Tage kürzer werden, herrscht in Neuwieds Amt für Stadtmarketing traditionell eine geschäftige Vorfreude. „Der schönste Moment für mich ist der erste Punsch nach Eröffnung unseres Knuspermarktes“, schwärmt die gelernte Veranstaltungskauffrau Fabienne Mies von dem Moment, auf den sie dieser Tage hin arbeitet. Ihre Aufgabe ist es, den Standplan und das Rahmenprogramm des weihnachtlichen Marktgeschehens mit allen Beteiligten abzustimmen. Bis zur Eröffnung am 21. November ist noch einiges zu tun. Viele Hände helfen mit, die stimmungsvolle Dekoration vorzubereiten. Altbewährte Elemente wie das bei großen und kleinen Gästen beliebte Kinderknusperland verknüpft das Stadtmarketing-Team mit neuen Akzenten. So werden diesen Winter hunderte Kerzen eine romantisch-heimelige Atmosphäre erzeugen, die bei Großeltern Erinnerungen an die Weihnachtsmärkte ihrer Kindheit wecken könnte.

Der gezielte Einsatz von Kerzen dient dabei auch dem Zweck, trotz deutlich geringerer Beleuchtung eine berührende Adventsstimmung in Neuwieds Innenstadt zu verbreiten, erläutert Stadtmarketingchefin Petra Neuendorf. Die allgegenwärtigen Anstrengungen, Energie einzusparen, sollten nicht auf Kosten der für den Zusammenhalt in der Bevölkerung wichtigen gemeinschaftlichen Erlebnisse gehen, findet auch Oberbürgermeister Jan Einig. „Angesichts der sich überlagernden Krisen unserer Zeit finde ich es wichtig, dass wir besondere Momente miteinander teilen und uns auch im biblischen Sinne gegenseitig versichern: Das Licht scheint in der Finsternis.“

„Upcycling“: Altbestände an Weck-Gläsern gesucht

Bei ihrem möglichst ressourcensparenden weihnachtlichen Markt setzt die Stadtverwaltung statt auf Neuanschaffungen auf Elemente, die bereits im umfangreichen Deko-Lager vorhanden sind. So werden beispielsweise die aus der Sommerkampagne „Neuwied blüht auf“ bekannten hölzernen Stelen und Leitern zu Kerzenständern umfunktioniert. Um die romantischen Lichtquellen vor Wind zu schützen, ist das Organisationsteam nun auf der Suche nach Weck-Gläsern mit einem Volumen von mindestens 1,5 Litern, die ihrem ursprünglichen Zweck nicht mehr dienen. Wer der Stadtverwaltung Altbestände zum „Upcycling“ zur Verfügung stellen möchte, erreicht Marktmeisterin Fabienne Mies unter Tel. 02631/802-279 oder per E-Mail an maerkte@neuwied.de.

Foto: Dieses Jahr wird Neuwieds Knuspermarkt im Kerzenschein erstrahlen. Wer passende Weck-Gläser beisteuern möchte, erreicht im Amt für Stadtmarketing die Organisatorin Fabienne Mies.