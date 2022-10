Im Haus Felsenkeller wird erneut ein E-Learning angeboten

Veröffentlicht am 24. Oktober 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Im Haus Felsenkeller wird erneut ein E-Learning zum Thema „Der Esel in der tiergestützten Intervention“ angeboten.

„Eselführerschein plus“ ist der Untertitel des Online-Lernmoduls, dass sich vertiefend mit den Eigenschaften und Möglichkeiten der Arbeit mit Eseln beschäftigt. Warum Esel? Es ist immer wieder beeindruckend, welche Wirkung die Esel in Menschen auslösen können. Mit Eselsgeduld, Achtsamkeit, Präsenz und Selbst-Wirksamkeit bringen sie uns an Punkte und Lernaufgaben, an die wir uns allein nicht heranwagen würden.

Das Lernen mit Natur und Tieren liegt im Trend. Und das aus gutem Grund. Daher gibt es nun ergänzend zur Einführung die Vertiefung „Eselführerschein plus“. Jedes E-Learning ist vier Wochen Online abrufbar. Beide Module sind systemisch tiergestützt angelegt. Sie beruhen auf einem praktisch erprobten und gut umsetzbaren Lernkonzept der Eselschule und den wissenschaftlich fundierten Methoden der TGI (tiergestützte Intervention nach ISAAT-Kriterien). Die Onlinekurse bestehen aus Selbstlerneinheiten, Online-Videotreffen, positivem Gruppenfeedback und Praxis-Support. Der Zeitaufwand beträgt pro Kurs etwa 20 Stunden. Aktuell geht es um „eselgerechte tiergestützte Intervention“.

Wie nutzt man die besonderen Qualitäten des Esels im pädagogischen Kontext? Themen wie Kommunikation und Bindung, Körpersprache und Grenzen, Widerstand als Ressource, Lernen, Wirksamkeit und Übertragung in den pädagogischen Alltag, werden hier behandelt. Die Kurse sind hilfreich im Umgang mit allen Hof- und Nutztieren. Eingeladen sind vor allem Menschen, die pädagogisch, therapeutisch oder beratend tätig sind. Von diesen Onlinekursen können sowohl Esel-Liebhaber als auch soziale Einrichtungen, die sich mit der Planung und Konzeption von „artgerechten tiergestützten Intervention Projekten“ befassen, gleichermaßen profitieren.

Die Referentin Elke Willems, Fachkraft systemische TGI, ist wie bei allen Online-Kursen auch hier vom 14. November bis 12. Dezember 2022 für die Teilnehmenden ansprechbar und unterstützt sehr gern. Die Gebühr beträgt 120 Euro. Es ist auch möglich, einen Kombikurs aus Onlinemodul und ergänzender Praxis (3 h Einzelcoaching) für 250 Euro zu buchen. Der praktische Anteil des Kurses wird an individuell abgestimmten Terminen in der Eselschule oder mit eigenen Eseln absolviert. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.