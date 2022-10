Veröffentlicht am 24. Oktober 2022 von wwa

WISSEN – Wissener Berufsschule jetzt barrierefrei – Neuer Aufzug offiziell in Betrieb genommen

Seit dem letzten Sommer kann sich die Berufsbildende Schule (BBS) Wissen als komplett barrierefrei bezeichnen. Mit Fertigstellung eines Aufzuges an der Nordseite des Gebäudes werden die Untergeschosse mit den Fachraum-Werkstätten Holztechnik und Metalltechnik barrierefrei zugänglich.

„Lange war es leider so, dass beeinträchtige Schüler und Schülerinnen die Werkstätten gar nicht oder eben nur sehr schwer mit vielen helfenden Händen oder mit großen Umwegen erreichen konnten“, erläuterte Jochen Wilhelmi, stellvertretender Schulleiter, bei der feierlichen Inbetriebnahme des Aufzuges. 315.000 Euro kostete das Projekt, 150.000 davon kommen vom Land Rheinland-Pfalz. „Unsere Berufsbildenden Schulen im Kreis bedeuten uns viel, wir sind stolz auf ihre Leistungen. Sie geben Jahr für Jahr vielen Jugendlichen einen qualifizierten Einstieg in das Berufsleben und sorgen mit dafür, dass der Wirtschaftsstandort Kreis Altenkirchen über gut ausgebildete Fachkräfte verfügt“, unterstrich Landrat Dr. Peter Enders. Damit dies gelinge, müsse auch die technische Gebäudeausstattung zeitgemäß sein.

Wie Wilhelmi dankte Enders den an der Realisierung des Projekts Beteiligten, darunter das Architektenbüro Ingo Schneider in Hachenburg, Oliver Weber und Martina Hofmann vom Bauamt der Kreisverwaltung, der BBS-Schulgemeinschaft und hier besonders den beiden Hausmeistern Wolfgang Kalkert und Dirk Merten. Nicht zuletzt richtete sich der Dank auch an den ehemaligen Schulleiter Reinhold Krämer, dem die Barrierefreiheit stets ein Herzensanliegen war. Er hätte deren Verwirklichung gerne schon zum 50. Geburtstages der Schule 2019 gesehen, nun habe es etwas länger gedauert.

Wissens Bürgermeister Berno Neuhoff war ins Archiv gestiegen und hatte die Berichterstattung von der Einweihung der BBS im Dezember 1969 mit einer Anekdote mitgebracht: Der damalige Festredner, Kultusminister Bernhard Vogel, war aufgrund starken Schneetreibens im Westerwald auf dem Weg nach Wissen stecken geblieben, so dass die Feier ohne Mainzer Prominenz stattfand. Gleichwohl, so Neuhoff, sei der Schulstand Wissen stetig gewachsen. Er dankte dem Kreis für die Investitionen in die Schulgebäude, was deutschlandweit nicht überall der Fall sei. Als nächstes steht in Wissen die weitere Sanierung der Marion-Dönhoff-Realschule plus an.

Foto: Der neue Aufzug an der BBS Wissen ist offiziell freigegeben durch (von links) Martina Hofmann (Kreisverwaltung), Reinhold Krämer (ehem. Schulleiter), Jochen Wilhelmi (stellvertretender Schulleiter), Landrat Dr. Peter Enders, Oliver Weber (Kreisverwaltung), Architekt Ingo Schneider und Wissens Bürgermeister Berno Neuhoff. (Foto: Kreisverwaltung)