Der Schützenverein Maulsbach bedankt sich bei seinen Aktiven

Veröffentlicht am 24. Oktober 2022 von wwa

MAULSBACH – Der Schützenverein Maulsbach bedankt sich beim „Abschluss der Aktiven“ für die sportlichen Leistungen und ehrenamtlichen Verdienste.

Der Schützenverein Maulsbach ehrte in einer Feierstunde seine erfolgreichen Schützen und bedankte sich bei den vielen ehrenamtlichen Helfern, die im vergangenen Jahr dem Verein durch ihr Engagement zur Seite standen.

Der 1. Vorsitzende Frank Heuten begrüßte seine Majestäten König Jan I. mit Königin Rita sowie die Kronprinzessin Hanne Kählitz und Schülerprinzessin Madlen Schönherr sowie alle Ehrenmitglieder und Gäste und eröffnete die Feier mit einer kurzen Ansprache. Nach dem Sturm auf das Buffet hatten die beiden Sportleiter Katharina Kählitz und Rene Brankers die ehrenvolle Aufgabe, die Schiesssportergebnisse der vergangenen Jahre vorzutragen und die einzelnen Schützen auszuzeichnen.

Die grüne Schützenschnur erhielt die Mannschaft LG 3 mit den Schützen Andrea Scherhag, Jörg Scherhag, Jürgen Kählitz, Dieter Kurtseifer und Katharina Kählitz. Die silberne Schützenschnur ging an die Mannschaft LG 2 mit den Schützen Doris Lichtenthäler, Heidi Kählitz, Laura Seifen, Marita Peter und Alexandra George. Die goldene Schützenschnur ging an die Mannschaft LG 1 mit den Schützen Frank Heuten, Jonas Heuten, Manuel Schmidt, Hanne Kählitz und Jana Brankers. Vereinsmeister in den verschiedenen Klassen wurden folgende Schützen:

Luftgewehr Auflage: Herren III – Jan Lichtenthäler; Damen II – Yvonne Brankers; Damen III – Doris Lichtenthäler

Luftgewehr 40 Schuß: Herren I – Jonas Heuten; Junioren I weiblich – Jana Brankers; Junioren II männlich – Julian Hallerbach; Jugend männlich – Tim Kretzer; Jugend weiblich – Julia Pfeiffer

Luftgewehr 20 Schuß: Schüler I männlich – Luis Kretzer

Kleinkalibergewehr 100 Meter: Herren I – Jonas Heuten; Damen I – Laura Kneip; Junioren I weiblich – Hanne Kählitz

Zimmerstutzen: Herren I – Jonas Heuten; Damen I – Laura Kneip

Nachdem der offizielle Teil vorüber war, bedankte sich der 1.Vorsitzende Frank Heuten noch einmal bei den beiden Sportleitern und lud dazu ein noch einige Zeit beisammenzusitzen und den Abend in gemeinsamer Rund ausklingen zu lassen. (stk) Fotos: SV Maulsbach