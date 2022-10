Veröffentlicht am 24. Oktober 2022 von wwa

HACHENBURG – Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Geschädigten

Sonntag, 23. Oktober 2022 ergab sich im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme der Anfangsverdacht einer Verkehrsunfallflucht mit derzeit unbekanntem Geschädigten. Gemäß der augenscheinlich frischen Beschädigungen an dem blauen Renault, besteht, so die Polizei die Möglichkeit, dass dieser am 23. Oktober .2022, im Zeitraum zwischen 12:10 und 12:40 Uhr, auf der B 414 zwischen Bad Marienberg und Hachenburg sowie auf der B 413 zwischen Hachenburg und Merkelbach auf der Fahrtstrecke in einen Verkehrsunfall involviert war, der jedoch bislang nicht mitgeteilt wurde. Etwaige Geschädigte mögen sich daher bei der Polizeiinspektion Hachenburg melden. Quelle: Polizei