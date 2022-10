Veröffentlicht am 24. Oktober 2022 von wwa

RHEINBREITBACH – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Flucht in Rheinbreitbach

In der Zeit zwischen Samstag, 22. Oktober, ab 15:30 Uhr und Sonntag, 23. Oktober, bis 10:40 Uhr wurde in der Hauptstraße in Rheinbreitbach ein ordnungsgemäß parkendes Fahrzeug beschädigt. Das Fahrzeug parkte auf einem öffentlichen Parkplatz im Bereich der Einmündung „Hauptstraße – Am Rumersgraben“. Es liegen der Polizei keine Täterhinweise vor. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei