RHEINBREITBACH – Kiffer fragt den falschen Fußgänger nach einer Wegbeschreibung

Ein ortsunkundiger Fahrzeugführer aus Belgien fragte am Sonntagmittag, 23. Oktober 2022 einen Fußgänger in Rheinbreitbach nach einer Wegbeschreibung. Der Fußgänger war zum Leidwesen des Fahrzeugführers ein Polizeibeamter, der der Polizeiinspektion Linz gute Hinweise bezüglich eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz geben konnte. So wurde der Fahrzeugführer im Rahmen der Fahndung in der Ortslage Rheinbreitbach angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 19-jährige Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (THC) und konnte zudem keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und dem Mann eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ermittelt. Quelle: Polizei