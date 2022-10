Veröffentlicht am 24. Oktober 2022 von wwa

LINZ am RHEIN – Randalierer in psychiatrische Klinik gebracht

Sonntagmorgen, 23. Oktober 2022 wurde der Polizeiinspektion Linz eine verhaltensauffällige Person gemeldet, die in der Straße „In der Au“ in Linz randaliert und dabei möglicherweise parkende Fahrzeuge beschädigt. Der polizeibekannte Mann konnte im Rahmen der Fahndung durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Linz angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Der 37-Jährige aus Leubsdorf zeigte vor Ort starke Gefühlsschwankungen. Der Mann ist den eingesetzten Beamten aus zurückliegenden Einsätzen als verhaltensauffällig und geistig zurückgeblieben bekannt. Er wurde aufgrund Eigen- und Fremdgefährdung in eine psychiatrische Klinik gebracht. Im Nachgang wurden durch Anwohner Beschädigungen in Gartenanlagen gemeldet. Gegen den Randalierer wurden daher Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei