24. Oktober 2022

KOBLENZ – Einbruch in Keller – hochwertiges Fahrrad entwendet

Donnerstagabend, 20. Oktober 2022 drangen unbekannte Täter in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Feldstraße in Koblenz ein und entwendeten ein hochwertiges Fahrrad der Marke Cayon. Der Wert des Bikes vom Typ Exceed CF6 liegt laut Schätzung im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei Koblenz unter der Nummer 0261-103 2911 entgegen. Quelle und Foto: Polizei