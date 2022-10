Veröffentlicht am 25. Oktober 2022 von wwa

BRUCHERTSEIFEN – Martinsumzug im November in Bruchertseifen

Am Samstag, 12. November 2022 findet in Bruchertseifen wieder der große Martinsumzug statt. Gestartet wird um 17:30 Uhr am Dorfplatz. Von dort zieht der Laternenumzug durch den Ort zum Sportplatz. Dort lädt dann das Martinsfeuer zum Verweilen ein. Für das leiblich Wohl sorgt das Team des FC Kroppacher Schweiz.