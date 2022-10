Veröffentlicht am 23. Oktober 2022 von wwa

ALSDORF – ACE-Kreis Altenkirchen-Westerwald hat einen neuen Vorstand

Endlich sind wieder Treffen in Präsenz möglich, diesen Gedanken hatten auch die Mitglieder des ACE Auto-Club Europa bei ihrer Mitgliederversammlung Im Kreis Altenkirchen-Westerwald am 20. Oktober 2022 in Alsdorf. Seit der letzten Mitgliederversammlung sind vier Jahre vergangen – zwei Jahre davon in der Corona-Pandemie. Und so hatte Kreisvorsitzende Daniel Walker einiges zu berichten. Auf der Tagesordnung standen zudem die Neuwahlen des Kreisvorstandes.

Der Kreisvorsitzende berichtete, dass vor allem die Clubinitiative „Barrierefrei sicher ankommen“ 2021 eine sehr gute Presseresonanz hatten. Auch der Regionalbeauftragte im Club-Service, Volker Schork, zuständig für Rheinland-Pfalz und das Saarland, berichtete aus den vergangenen Jahren: Diese waren geprägt durch die Pandemie so das neue Formen der Kreisarbeit nötig wurden, es wurden erstmals Kreisvorstandssitzungen online abgehalten.

Die Neuwahlen brachten keine Überraschung: Der bisherige Vorsitzende ist auch der alte, auch der weitere Vorstand wurde im Amt bestätigt. Somit bleibt Daniel Walker weiter Kreisvorsitzender, Raimund Scholl hat weiter das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden inne. Das Protokoll führt weiterhin Thomas Demme. Als weitere Vorstandsmitglieder wurden Bernd Jungk und Dieter Born gewählt, letzterer begleitet das Amt des Pressesprechers.

Auch inhaltlich wurde am Donnerstag gearbeitet. Fünf Anträge waren bereits im Vorfeld eingegangen, über die die Versammlung zu entscheiden hatte. Ein Antrag wurde abgelehnt, fünf Anträge wurden beschlossen.

Am Ende der Versammlung verabschiedeten, der Vorsitzende Daniel Walker und der Regionalbeauftrage Club Service, Volker Schork noch Franz Rudolf Stark der nach 24 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit nicht mehr für den Kreisvorstand kandidierte. In seinem Schlusswort dankte der Vorsitzende allen Mitgliedern für ihr Kommen. Er versprach, dass sich der Kreisvorstand Altenkirchen-Westerwald weiterhin für die Themen rund um den Verkehr einsetzen wird. Interessierte können sich beim Vorsitzenden per Mail walker@schneider-walker.de melden. Auch der Regionalbeauftragte im Club-Service, Volker Schork, steht unter der Telefonnummer 01756955353 oder per Mail volker.schork@ace.de, für Fragen zur Verfügung. Weitere Infos zum ACE gibt es zudem im Internet unter www.ace.de. (dib) Fotos: ACE