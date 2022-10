Veröffentlicht am 23. Oktober 2022 von wwa

KOBLENZ – Behinderung von Rettungsmaßnahmen führt zur Ingewahrsamnahme

Freitagabend, 21. Oktober 2022, befanden sich Rettungskräfte gegen 23 Uhr aufgrund eines medizinischen Notfalls in der Burgstraße in Koblenz. Die Rettungsmaßnahmen wurden durch einen 32-jährigen Mann massiv behindert und die Einsatzkräfte bedroht, woraufhin die Polizei hinzugezogen wurde. Dem merklich alkoholisierten Mann, der auch die polizeilichen Einsatzkräfte beleidigte, wurde zunächst ein Platzverweis erteilt, dem er trotz mehrfacher Ankündigung weiterer Maßnahmen nicht nachkam. In der Folge kam es zur Ingewahrsamnahme, gegen die sich der Mann massiv zur Wehr setzte. Auf der Dienststelle wurde ihm auf staatsanwaltschaftliche Anordnung eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren. Die Maßnahmen vor Ort erregten bei zahlreichen Passanten und Schaulustigen reges Interesse, wobei es hier auch zu Solidaritätseffekten mit dem Störer und wie so oft zu Videoaufzeichnungen mit Handys kam. Quelle: Polizei