Veröffentlicht am 22. Oktober 2022 von wwa

RETTERSEN – WITTHECKE – Verkehrsunfall auf der B 8 in Rettersen-Witthecke

Samstagvormittag, 22. Oktober 2022, gegen 10 Uhr ereignete sich auf der B 8 in Rettersen-Witthecke ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Fahrzeug. Ein männlicher Autofahrer war aus Richtung Kircheib kommend auf der B 8 in Richtung Weyerbusch unterwegs. In der bekannten „Unfallkurve“ ereilte den Fahrer das Schicksal vieler anderer Verkehrsteilnehmer. Auf feuchter Straße kam er im Auslauf der Kurve nach links von der Fahrbahn ab und landete etwas unsanft in einer Hecke. Fotos: Renate Wachow