22. Oktober 2022

BETZDORF – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Betzdorf, in der Friedrichstraße

Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer und eine 51-jährige Pkw-Fahrerin befuhren am Freitagnachmittag, 21. Oktober 2022, gegen 16:05 Uhr in dieser Reihenfolge die Friedrichstraße aus der Stadtmitte kommend in Richtung Alsdorf. Als der 33-jährige auf ein Betriebsgelände abbiegen wollte, erkannte dies die 51-jährige zu spät und fuhr auf. Dabei wurde der 33-jährige Mann leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch bei der 51-jährigen festgestellt werden. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Quelle: Polizei