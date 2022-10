Veröffentlicht am 22. Oktober 2022 von wwa

FRIESENHAGEN – Verkehrsunfall auf der L 278 bei Friesenhagen

Freitagmorgen, 21. Oktober 2022, gegen 08.25 Uhr, ereignete sich in Friesenhagen, auf der L 278 ein Verkehrsunfall. Ein 18-jährige Pkw-Fahrer befuhr die L 278 in Richtung Friesenhagen. In einer Rechtskurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über den Pkw und kollidierte mit der Leitplanke. Dabei entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.000 Euro. Quelle: Polizei