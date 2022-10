Veröffentlicht am 22. Oktober 2022 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfallflucht auf der B 62 bei Betzdorf

Freitagmorgen, 21. Oktober 2022, gegen 08.00 Uhr, ereignete sich auf der B 62, in Höhe Struthof eine Verkehrsunfallflucht. Eine 31-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die B 62 aus Betzdorf kommend in Richtung Kirchen und musste an der Kreuzung bei rotzeigender Lichtzeichenanlage anhalten. Der nachfolgende Pkw erkannte dies zu spät und fuhr auf. Beide fuhren zunächst weiter Richtung Kirchen. Als die 31-jährige auf einem Parkplatz anhalten wollte, um die Angelegenheit zu regeln, fuhr der verursachende Pkw einfach weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Flüchtigen soll es sich um einen älteren, silberfarbenen Opel Kombi mit AK-Kennzeichen handeln. Es entstand leichter Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter der Nummer 02741/926-0 zu melden. Quelle: Polizei