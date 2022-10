Veröffentlicht am 23. Oktober 2022 von wwa

WEYERBUSCH – Der VdK Ortsverband lädt ganz herzlich zum Adventsbrunch ein

Am 1. Advent, Sonntag, 27. November 2022 ab 10Uhr möchten der VdK Ortsverband Weyerbusch seine Mitglieder mit Partner im Dorfgemeinschaftshaus in Hasselbach herzlich begrüßen. Selbstverständlich sind auch Nichtmitglieder gerne gesehen. Beim Grillfest deckten die Mitglieder den Tisch, diesmal deckt der Vorstand den Tisch. Die Mitglieder sollen sich alle eingeladen fühlen und man will ein paar schöne Stunden zusammen verbringen. Seniorensicherheitsberater Manfred Berger konnte für Information und Beratung, betreffend der Betrugsmasche gerade Senioren gegenüber, gewonnen werden. Weiterhin hat man auch einen kleinen Weihnachtsmarkt aufgebaut. Lassen Sie sich auf die Adventszeit einstimmen. Für eine bessere Planung ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich. Die Vorstandsvorsitzende Christa Müller nimmt die Anmeldungen gerne entgegen 02685-9880087.