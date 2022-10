Veröffentlicht am 24. Oktober 2022 von wwa

OBERERBACH – Für Anfänger und Wiedereinsteiger: Strickkurs der Kreisvolkshochschule

Für all diejenigen, die Lust haben, in netter und gemütlicher Atmosphäre stricken zu lernen oder ihre Kenntnisse wieder aufzufrischen, bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen ab Mittwoch, 2. November, einen Kurs an: Ganz ohne Stress zeigt Kursleiterin Carina Löhr, dass das Aufnehmen von Maschen und das Stricken rechter und linker Maschen kein Hexenwerk sind. Mit etwas Übung sind die Teilnehmenden schnell in der Lage, ein kuscheliges selbstgestricktes Teil herzustellen – vielleicht auch schon ein schickes Weihnachtsgeschenk. Auch für diejenigen, die sich erst ans Stricken herantasten, gibt es genügend Ideen, die schnell verwirklicht werden können. Der Kurs mit insgesamt sechs Terminen in der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr findet in Obererbach statt, die Teilnahme kostet 40 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule entgegen: Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de