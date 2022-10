Veröffentlicht am 22. Oktober 2022 von wwa

HIRZ-MAULSBACH – Aktionstag Apfelsaft pressen in Hirz-Maulsbach

Nachdem in den Vorjahren wegen Corona und schlechtem Apfelertrag die Gemeinschaftsaktion „Apfelsaftpressen“ ausgefallen war, konnte jetzt wieder Saft gepresst werden. Zum ersten Mal fand die Veranstaltung im Schützenhaus statt. Tags zuvor wurden die Äpfel auf der Obstbaumwiese in Hirzbach gesammelt. In diesem Jahr war die Apfelernte sehr üppig ausgefallen, sodass es an Äpfeln nicht mangelte. Pünktlich um 10:00 Uhr waren zahlreiche Bürger zur Arbeit angetreten.

Die ortseigene Saftpresse funktionierte einwandfrei. Zum Einkochen stand erstmals, neben den üblichen Einkochern, eine gasbetriebene ehemalige Gulaschkanone zur Verfügung, mit der bei jedem Durchgang über 80 Liter Saft zügig gekocht wurden. Mit viel Erfolg: am Ende nach sieben Stunden waren circa 500 Liter Apfelsaft abgefüllt.

Die Anstrengungen, bei nicht so gutem Wetter, wurden mit einer leckeren Kartoffelsuppe sowie Kaffee und Kuchen belohnt. Ortsbürgermeister Dieter Zimmermann dankte den Spendern und besonders den Jugendlichen für den tollen Einsatz und ihre unermüdliche Mithilfe.