Veröffentlicht am 25. Oktober 2022 von wwa

FIERSBACH – Einladung zum Sankt Martins Umzug in Fiersbach

In diesem Jahr findet wieder Sankt Martins Umzug in Fiersbach statt. Getroffen wird sich am Samstag, 12. November 2022 um 17:30 Uhr in der Kriegershofer Straße 40. Dort wird gemeinsam den Umzug durch das Dorf gestartet. An einigen Stellen werden Lieder gesungen und man würde sich über tatkräftige Unterstützung durch die Anwohner freuen, die hoffentlich wieder den Weg mit Lichtern schmücken.

Der Abschluss findet am Martinsfeuer auf dem Dorfplatz mit Erzähltheater statt. Es gibt Weckmänner, Kakao und Würstchen sowie Getränke für Jung und Alt. Hierzu sind alle recht herzlich eingeladen! Die Weckmänner werden vom Förderverein gestiftet. Damit auch jedes Kind einen Weckmann bekommt, wird um Anmeldung bis zum Freitag, 04. November 2022 bei: Marcel und Silvia Pickert, Tel.: 988703 oder 0170-3702058 gebeten.

Bei extrem schlechtem Wetter wird, was die Wegstrecke angeht, umgeplant. Die Veranstaltung findet aber auf jeden Fall statt! Bitte für die warmen Getränke einen Becher mitbringen. Selbstverständlich haben die Eltern die Aufsichtspflicht für ihre Kinder!