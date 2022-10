Veröffentlicht am 22. Oktober 2022 von wwa

BUSENHAUSEN – Große, kleine Künstler aus der Kita „Haus der kleinen Freunde“ präsentierten ein Potpourri bunter Kunstwerke auf dem Kita-Fest

Die Kita feierte den Tag der Re-Zertifizierung zur Kreativitäts-Kita „ Von Piccolo zu Picasso“ und die Zahl der Gäste war groß. In Zusammenarbeit mit Kunstwerkstatt-Leitung Marcia Thiessen Breitkreuz hatten die Kinder beeindruckende Kreationen in Gemeinschafts- und Einzelarbeit geschaffen. Einhörner, Staubsauger, Vogelscheuchen – alles präsentierte sich bunt und fröhlich am Festtag.

Erwartungsfroh strömten die Kinder samt Familie zur festlich geschmückten Kita und konnten alle Kunstwerke in bunter Vielzahl bewundern. Eine durchgängig laufende Powerpoint-Präsentation lud zum Verweilen ein und ließ den einen oder anderen Zuschauer staunen.

Es war ein gelungenes und fröhliches Fest, dass gewiss in schöner Erinnerung bei allen Teilnehmern verbleibt und der Dank des Kita-Teams gilt allen Mitwirkenden, Besuchern und Helfern, die dazu beitrugen, diesen Tag zu einem schönen Ereignis werden zu lassen.