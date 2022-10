Veröffentlicht am 22. Oktober 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – DRK Seniorenzentrum AK on Tour – Kurzentschlossen zur Abtei Marienstatt

Das Wetter sollte schön sein in der Woche und so entschloss man sich im Sozialdienst des Hauses, wiedermal kurzentschlossen das Programm zu ändern und einen Ausflug zu einem der vielen nahe liegenden wunderschönen Ziele zu unternehmen. Ein immer wieder beliebtes Ziel ist die Abtei Marienstatt. Dort angekommen, zeigte sich die Vielfalt an diesem Ort. Man besuchte die Basilika in der man gerade noch den feinen Gesang eines kleinen Ensembles genießen konnte, das für eine anstehende Hochzeit übte. Ob man wohl die Braut sehen könnte?

Man bestaunte die vielen schönen Altäre und Skulpturen und so mancher zündete eine Kerze an und verharrte eine Weile in Stille und im Gebet. Bei wolkenlosem blauem Himmel wurde so manches Gruppenfoto geschossen und der Weg durch den mit reichhaltiger Vielfalt angelegten Kräutergarten gemacht. Anschließend begab man sich auf den Weg zum Kaffeetrinken ins Brauhaus. Bevor man dort ankam, fuhr ein Wagen mit der Braut vorbei und einige warteten, um sie noch in ihrem weißen Kleid zu bewundern.

Dann aber verzehrten alle ein leckeres Stück Kuchen bei Kaffee, Tee oder einer heißen Schokolade. Die Stimmung war fantastisch und so durfte auch der Absacker in Form eines Marillen Likörs nicht fehlen. Froh gelaunt und Lieder auf dem Rückweg singend, erreicht man das Seniorenzentrum und alle waren sich einig – Das war mal wieder ein wunderschöner Nachmittag und bestimmt nicht zum letzten Mal „DRK Seniorenzentrum AK on Tour“!