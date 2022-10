Veröffentlicht am 22. Oktober 2022 von wwa

NEUSTADT WIED – Starkes Interesse an Naturgenuss – Erster Regionalmarkt der Initiative Naturgenuss Rhein-Westerwald lockte über tausend Besucher nach Neustadt (Wied).

Perfektes Herbstwetter mit fast spätsommerlichen Temperaturen begleitete die Markt-Premiere der Regionalinitiative Naturgenuss, die seit 2019 als Netzwerk und Vermarktungsprojekt am Start ist. Naturpark Rhein-Westerwald und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Neuwied sind als Initiatoren das Organisationsteam und auch Ansprechpartner für die regionalbewußten Gastronomen, landwirtschaftlichen Erzeuger und Manufakturen. Über 50 Betriebe sind mittlerweile über Naturgenuss organisiert. Gemeinsam wollen sie den Blick der Verbraucherinnen und Verbraucher wieder stärker auf die heimischen Qualitätsprodukte lenken und gleichzeitig die Wertschätzung für gute, regional erzeugte Lebensmittel und echtes Handwerk erhöhen.

Um diese Ziele zu erreichen, starteten rund 30 Netzwerkpartner am Sonntag, 16. Oktober den ersten Naturgenuss Regionalmarkt in und vor der Wiedparkhalle in Neustadt (Wied). Landrat Achim Hallerbach eröffnete den Regionalmarkt und beschrieb die besondere Bedeutung regionaler Produkte für eine nachhaltigere Lebensweise, eine lebens- und liebenswerte Heimat und einen attraktiven Tourismus. Er verwies auf die aktuellen Herausforderungen für die Erzeuger und Gastronomen, die auch den Absatz und Umsatz regionaler Produkte beeinflussen. Umso mehr sei der Naturgenuss Regionalmarkt eine gute Chance, Konsumentinnen und Konsumenten wieder stärker an die guten Regionalangebote zu binden und das Bewusstsein dafür zu schärfen, so der Kreischef.

Schon am Eingang lockten die beiden Biobetriebe Hofkäserei Heinrichshof aus Burglahr und Biohof Seegers aus Kaffroth mit leckerem Käse und Rindfleischprodukten. Die Schäferei Butzelhof aus Windhagen-Hohn präsentierte ihr breites Sortiment von Lammfleisch und Wurst über Wollprodukte und Felle bis zu Schafmilchkosmetik. Am Foodtruck des Restaurants Sonnenseite aus Bad Hönningen, wie auch am Grillstand von Die Idee aus Nordhofen bildeten sich rasch Warteschlangen für die leckeren Gerichte. Farbe ins Spiel brachte der bunte Kürbisstand der Fey KG aus Kescheid.

Im Foyer der Halle konnten sich Besucher über den Wäller Markt, die Gemeinschaftsinitiative Wir Westerwälder und die touristischen Angebote von Wiedtal, Westerwald und der Verbandsgemeinde Asbach informieren. K´s Upycling aus Sankt Katharinen bot mi ihren handwerklich attraktiven Holzarbeiten schon einen ersten dekorativen Ausblick auf die kommende Advents- und Weihnachtszeit.

In der Halle selbst reihten sich Aussteller an Aussteller. Westwood Icecream aus Deesen lockte mit interessanten Eiskremsorten wie Schwarzwäller Kirsch, Westerwaldmeister oder Wäller Walnuss. Gleich nebenan zeigte der Wällerhof Augst aus Helmenzen seine neuesten Angebote wie eigenes Rapsöl oder erste Gemüseernten von Zwiebeln, Kartoffeln und Roter Beete. Die Lohnmosterei aus Anhausen beeindruckte mit ihrer besonderen Bio-Saftauswahl und den Bio-Honigspezialitäten. Mit dem Hotel zur Post aus Waldbreitbach, Landhotel Fernblick aus Hümmerich, dem Neuwieder food hotel und der Malberghütte aus Hausen präsentierten sich Naturgenuss Gastgeber mit eigenen Genusskreationen und ihrem Statement für mehr Regionalität auf der Speisekarte.

Hof Wäschenbach aus Katzwinkel und Hof Ronig aus Dattenberg zogen nicht nur, aber doch in besonderer Weise mit ihren Käseangeboten die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich. Der Biolandhof Alte Schmiede aus Neitersen wie auch der Biohof Schürdt liegen im Westerwald nicht weit auseinander und auch hier in der Halle präsentierten sie als Nachbarn ihre besonderen Produkte wie Öle, Linsen und zentrofane Mehlsorten, aber auch Gemüse und eine interessante Kartoffelvielfalt. Der Biohof Neitzert aus Rodenbach-Neitzert und der Biolandhof Luchert mit Honig, Apfelsaft und schönen Schafwollprodukten der Erzeugergenossenschaft „Das Goldene Vlies“ beschlossen den Reigen der bäuerlichen Erzeugerpartner aus dem Westerwald.

Aus Neuwied zeigte die Brennerei Wasl ihre fruchtige Destillateurkunst, während die drei Leutesdorfer Weingüter Martin Sturm, Peter Hohn und Gotthard Emmerich Weinliebhaber um ihren Probierstand scharen konnten.

Der Regionalmarkt-Auftakt war für alle Beteiligten ein voller Erfolg. Besonders gewürdigt wurde von vielen Ausstellern die nicht erwartete hohe Zahl der Besucher, das interessierte Publikum, die guten Gespräche und letztlich auch der Abverkauf. Besucher und Aussteller dürfen sich auf eine Neuauflage im nächsten Jahr freuen.

Foto: „Regionalmarkt-Schäferei-Butzelhof“: Auch die Schäferei Butzelhof aus Windhagen-Hohn war mit Verkaufswagen und weiterem Angebotszelt mit ihrem breit gefächerten Angebot vertreten. Foto: WFG Neuwied