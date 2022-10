Veröffentlicht am 22. Oktober 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verlegung eines Stolpersteines zum Gedenken an Albert Abraham

Am 20. September 2022 wurde ein „Stolperstein“ in der Kölner Straße 17 in Altenkirchen verlegt. Die Verlegung der sogenannten Stolpersteine soll an die Verbrechen aus der Zeit des Nationalsozialismus erinnern. Unter anderem wurde der Schützenkönig der Altenkirchener Schützengesellschaft von 1911 Albert Abraham am 22. September 1942 umgebracht. Im Vorfeld wurden Albert und seine Ehefrau Jeanette Abraham nach Köln verschleppt und anschließend ins Konzentrationslager nach Theresienstadt deportiert. Jeanette starb bereits am 28. Juli 1942 im Lager.

Die Altenkirchener Schützengesellschaft förderte die Verlegung der Stolpersteine zum Gedenken an Jeanette und Albert Abraham. (lou) Foto: Uli Stope