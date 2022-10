Veröffentlicht am 21. Oktober 2022 von wwa

HACHENBURG – Verkehrsunfallflucht in Hachenburg – Geparkten Pkw erheblich beschädigt

Ein schwarzer Audi A4, der in der Graf-Heinrich-Straße ordnungsgemäß geparkt war, wurde in der Nacht von Dienstag, 11. auf Mittwoch, 12. Oktober 2022 erheblich beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher, der ebenfalls an seiner Beifahrerseite erhebliche Beschädigungen haben dürfte, flüchtete anschließend. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei