Veröffentlicht am 21. Oktober 2022 von wwa

KOBLENZ – Senior spaziert aus brennendem Fahrzeug

Donnerstagmorgen, 20. Oktober 2022 gegen 9 Uhr staunten Mitarbeiter der in der Nähe gelegenen Rettungswache in der Ferdinand-Sauerbruch-Straße nicht schlecht: Ein älterer Herr parkte auf einem dort angrenzenden Parkplatz sein Auto, bei dem bereits der Unterboden Feuer gefangen hatte. Der 89-jährige Fahrer stellte den Wagen noch ordnungsgemäß ab und verließ den Parkplatz, um einen Termin in der Nähe wahrzunehmen.

Die Mitarbeiter der Rettungswache versuchten vergeblich das brennende Fahrzeug mit eigenen Mitteln zu löschen. Letztlich musste die Feuerwehr Koblenz ausrücken und übernehmen. Als Brandursache wird ein technischer Defekt angenommen. Der Fahrer zeigte sich bei seiner Rückkehr überrascht und gab an, das Feuer nicht bemerkt zu haben. Es sollte vorerst die letzte Fahrt mit dem Pkw sein: Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Quelle: Polizei