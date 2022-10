Veröffentlicht am 21. Oktober 2022 von wwa

KOBLENZ – Auseinandersetzung nach Graffiti in Koblenz

In der Nacht zum Freitag, 21. Oktober 2022 gegen 1:20 Uhr morgens kam es zu einer Auseinandersetzung in einer Bar in der Weißer Gasse in Koblenz. Nachdem der Inhaber einen 31-jähriger Gast auf frischer Tat beim Sprühen eines Graffitis in den Räumlichkeiten der Toiletten ertappte, kam es zur Rangelei der beiden Männer.

Der 46-jährige Wirt nahm den Beschuldigten, der die Tat offen zugab, nach eigenen Angaben aufgrund seines aggressiven Auftretens in den Schwitzkasten. Die Einsatzkräfte der Polizei Koblenz konnten die beiden Männer noch in der Position im Thekenbereich antreffen.

Der Beschuldigte gab den Beamten gegenüber an, dass er ohne Grund von dem Inhaber angegangen wurde. Eine Spraydose konnte noch in den Räumlichkeiten vorgefunden werden. Gegen den 31-jährigen Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Graffiti eingeleitet. Bei dem Gegenstand des Anstoßes handelte es sich übrigens um ein schwarzes Graffiti mit dem vielsagenden Satz: „Seid lieb!“ Quelle: Polizei