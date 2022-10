Veröffentlicht am 21. Oktober 2022 von wwa

HERDORF – Unfall in Herdorf mit einer Radfahrerin

Donnerstagnachmittag, 20. Oktober 2022, befuhr gegen 17:40 Uhr eine Radfahrerin verbotswidrig den Gehweg der Schneiderstraße mit ihrem Fahrrad. Als ein Pkw, der vom Bahnhofsweg auf die Schneiderstraße einbiegen wollte, ordnungsgemäß an der Einmündung wartete, kam von rechts die Radfahrerin und fuhr in den wartenden Pkw. Hierbei wurde sie leicht verletzt. An dem Pkw und dem Fahrrad entstand Sachschaden. Quelle: Polizei