BETZDORF – Verkehrsunfall auf der L 288

Donnerstagmittag, 20. Oktober 2022, kam es gegen 14:30 Uhr, auf der L 288, in Höhe der Ausfahrt Alsberg zu einem Verkehrsunfall. Eine Pkw-Fahrerin wollte von der Alsbergstraße nach links auf die L 288 Richtung Steineroth einfahren. Hierbei übersah sie eine bevorrechtigte Pkw-Fahrerin, die L 288 in Richtung Steineroth befuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitten beide Fahrzeugführerinnen leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und diese mussten abgeschleppt werden. Quelle: Polizei