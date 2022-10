Veröffentlicht am 21. Oktober 2022 von wwa

KIRCHEN – 17. Kirchener Stadtfest mit Martinsmarkt

Das 17. Kirchener Stadtfest mit Martinsmarkt findet am Sonntag, 06. November 2022, von 11:00 bis 22:00 Uhr in 57548 Kirchen (Sieg) statt. „rhenag meets music“: Open-Air mit der Kult-Band „HÖHNER“ und Partystimmung mit „HEY KÖLLE“

Das beliebte Kirchener Stadtfest mit Martinsmarkt und Live-Bühnenprogramm ist zurück und die Vorfreude ist bereits riesig! Mit großem Engagement und vielen tollen Ideen zeigen Vereine, Firmen, Marktbeschicker und Private was in ihnen steckt und was unsere Region so liebens- und lebenswert macht.

Zwischen 11 und 19 Uhr können die Festgäste gemütlich vom Rathausplatz bis zum Bahnhof durch die Straßen bummeln, zahlreiche Stände gibt es zu bewundern und Speisen sowie Getränke bieten vielerots in Hülle und Fülle etwas für den Gaumen.

Beim Live-Bühnenprogramm auf dem Parkdeck in der Lindenstraße empfehlen sich von 11:00 bis 18:00 Uhr heimische Musik- und Tanzgruppen sowie Vereine. Aus dem Druidenstein-Musical werden in Uraufführung die ersten beiden Lieder live zu hören sein. Die Verbandsgemeinde-Jugendpflege präsentiert auf der Bühne und im Marktgetümmel verschiedene Zaubershows.

Die Kirchengemeinden zelebrieren um 11 Uhr auf der Bühne des Parkdecks einen ökumenischen Gottesdienst, die Gelbe Villa, die Druiden-Apotheke sowie Gertruden-Apotheke laden ein zum Tag der offenen Tür und locken mit eigenen Aktionen, während die Einzelhändler zum verkaufsoffenen Sonntag ihre Türen öffnen und heimische Autohändler im Rahmen der Autoschau ihre Neuwagen präsentieren.

Erstmals ist das Stadtfest zugleich auch Dreh- und Angelpunkt eines Internationalen Wandertags der Wanderfreunde „Siegperle“ Kirchen (Sieg) e. V., sodass eine Wanderung auf komplett ausgeschilderten Wanderstrecken (5, 10 und 15 Km stehen zur Auswahl), Start beliebig in der Zeit von 8 bis 14 Uhr), möglich sein wird. Zielschluss ist hier um 16 Uhr. Der Wandertag wird sogar für das Deutsche Volkssportabzeichen gewertet. Start und Ziel befinden sich direkt auf dem Rathausplatz (Tourist-Information), Lindenstraße 3.

Für den Stadtfest-Abend ist ab 18 Uhr ein einzigartiges LIVE-OPEN-AIR bei freiem Eintritt und Kölscher Party-Stimmung vorgesehen. So ist es gelungen, neben der beliebten Kölsch-Rock-Partyband HEY KÖLLE zudem die Kult-Band HÖHNER – ein echtes Kölner Original, zu engagieren. Somit, „Loss mer zosamme fiere – Im 50. Jubiläumsjahr der Höhner“!

Veranstalter: Stadt Kirchen (Sieg), Info-Telefon 02741/688-850, www.druiden-hexen-siegerland.de