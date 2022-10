Veröffentlicht am 21. Oktober 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Die Apotheke aus Küchenschrank und Gewürzregal: Online-Abende der Kreisvolkshochschule Altenkirchen geben Einblick

Es gibt solche Tage: Die Hexe hat geschossen, der Schnupfen fliegt uns an, die letzte Wurst war nicht mehr ganz so frisch. Nicht immer muss man gleich zum Arzt und oftmals passiert so etwas, wenn genau dessen Hilfe nicht verfügbar ist. Sich selbst dann helfen zu können, schafft Gelassenheit und ist in solchen Fällen ein Segen. Denn: Die guten Dinge liegen oft so nah. Küchenschrank, Speisekammer und Gewürzregal halten Lösungen bereit – Kaffee, Quark und Thymian haben es in sich.

Viermal am Mittwochabend kann man sich in den nächsten Wochen online bei der Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen Anregungen holen, Anwendungshinweise und Informationen zu Inhaltsstoffen und Wirkweise gut bewährter Hausmittel bekommen. Danach kommen Kartoffeln und Kohl nicht mehr nur auf den Teller, sondern auch auf Brust und Knie.

Folgende Termine und Themen werden angeboten:

● Mittwoch, 2. November: „Wenn die Hexe geschossen hat“

● Mittwoch, 9. November: „Apfelessig und Honig“

● Mittwoch, 16. November: „Gegen Montezumas Rache“

● Mittwoch, 23. November: „Für Wellness und die schönen Stunden“

Die Infoabende unter der fachlichen Leitung von Ulrike May finden online jeweils in der Zeit von 19 bis circa 20.30 Uhr statt, man kann sich auch für einzelne Themen anmelden. Über einen externen Link kommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unproblematisch in das Treffen, benötigt werden lediglich ein Rechner mit Kamera und Mikrofon sowie eine stabile Internetverbindung. Die Teilnahme kostet 10 Euro je Einzeltermin, die Buchung der kompletten Reihe kostet 30 Euro. Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812213, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de