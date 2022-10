Veröffentlicht am 21. Oktober 2022 von wwa

KREIS NEUWIED – Verschiebung der Müllabfuhr an Allerheiligen

Wie im Abfuhrkalender mitgeteilt, wird die Müllabfuhr auf Grund von Allerheiligen um einen Tag nach hinten verschoben (02. bis 05.11.2022). Die Wertstoffhöfe in Linkenbach, Linz und Neuwied bleiben am Dienstag, 01. November 2022 geschlossen. Informationen rund um die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied, Abfuhrtermine, News etc. finden Sie online:

www.abfall-nr.de

AbfallwirtschaftLandkreisNeuwied