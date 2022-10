Veröffentlicht am 21. Oktober 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Film- & Begegnungsabend findet kostenlos am 10. November im Haus Felsenkeller statt.

Liebe hat viele Gesichter ist das Motto. Unsere Gesellschaft ist bunter und vielfältiger geworden, dennoch spüren Homosexuelle auch heute noch häufig Ablehnung, wenn sie in der Öffentlichkeit ihre Liebe zeigen. Vielfältige Lebens- und Familienformen sind längst Alltag. Vielfalt ist selbstverständlich – doch wie sieht es mit der Akzeptanz von sexueller & geschlechtlicher Vielfalt und Selbstbestimmung aus? Dieser Frage gehen wir an diesem Film- und Begegnungsabend gemeinsam auf den Grund.

In der Regel erwarten Familie und Freundeskreis eine heterosexuelle & geschlechterrollenkonforme Entwicklung. Mit dieser Veranstaltung soll mit Informationen und Begegnungen dazu beitragen, ein Klima des Respekts und der Akzeptanz für alle Menschen zu unterstützen und zu fördern. Denn: Vorbehalte entstehen oft aus Unkenntnis und Unsicherheit. Erleben Sie den Film „Die große Freiheit“ und tauschen Sie sich im Anschluss aus. International ausgezeichnet und von der Kritik gelobt, erzählt dieser Film die schicksalhafte Geschichte zweier Männer und das unermessliche Leid, dass der Paragraf § 175 StGB bedeutete. Es geht um Liebe, Freiheit & Homosexualität in Nachkriegsdeutschland. Für weitere Informationen und Gespräche ist der anschließende Austausch gedacht. Gabi Laschet-Einig (Projekt Familienvielfalt, QueerNet RLP), Dominic Pritz (KOMPA AK & Netzwerk LSBT*IQ+) und Eric Tilch (Jugendbildungsreferent der Jugendkirche Kana) werden dabei sein und Fragen beantworten und ggf. aus ihrer Arbeit mit jungen Menschen berichten.

Einmal im Haus Felsenkeller und einmal bei den Kollegen vom kabelmetal in Windeck-Schladern gibt es die Möglichkeit, dabei zu sein. Im kabelmetal am 13. Oktober von 18:00 bis 21:00 Uhr (Schönecker Weg 5, 51570 Windeck – Schladern) und im Felsenkeller am 10. November zur selben Uhrzeit sind alle interessierten Menschen eingeladen. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.