Veröffentlicht am 21. Oktober 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Senioren-Sicherheitsberater informieren am 4. November

Als eine der ersten Kommunen in Rheinland-Pfalz hat Neuwied bereits Ende der 1990er Jahre aktive Seniorinnen und Senioren in der Sicherheitsberatung ausgebildet. In Kooperation mit der Kriminalpolizei erhielten sie entsprechende Informationen und wurden umfassend geschult, um ihr Wissen weitergeben zu können. Jeden ersten Freitag im Monat informieren und beraten sie ratsuchende Senioren von 10 bis 12 Uhr in den Räumen des Stadtteiltreffs, Rheintalweg 14, Neuwied, in den unterschiedlichsten Sicherheitsthemen. Der nächste Termin für das Angebot ist am Freitag, 4. November.

Die von der Polizei ausgebildeten Senioren-Sicherheitsberater der Stadt Neuwied informieren über die verschiedensten Themen wie Verbraucherschutz, Haustürgeschäfte, Kaffeefahrten, Gewinnmitteilungen, über Sicherheit an der Haustür und vieles mehr. Dabei können Fragen zu allen möglichen Bereichen gestellt werden.

Weitere Information zu diesem Projekt sind erhältlich beim Ordnungsamt der Stadt Neuwied unter 02631 802 222. Des Weiteren suchen die Sicherheitsberater noch Seniorinnen und Senioren, die sich zum Senioren-Sicherheitsberater ausbilden lassen und so das Team verstärken möchten. Interessierte können zum nächsten Treffen am Freitag, 4. November kommen oder die genannte Telefonnummer anrufen. Informationen der Neuwieder Senioren-Sicherheitsberater gibt es auch im Internet: www.neuwied.de/sfs.html.