Veröffentlicht am 20. Oktober 2022 von wwa

LINZ am RHEIN – Fahren ohne Fahrerlaubnis in Linz am Rhein

Mittwochabend, 19. Oktober 2022 kontrollierten Linzer Polizisten einen 15-jährigen Jugendlichen aus Bad Honnef in der Straße Lohhol, der mit einem führerscheinpflichtigen Kleinkraftrad unterwegs war. Da der Junge keine Fahrerlaubnis besaß, untersagten die Beamten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein. Quelle: Polizei