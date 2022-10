Veröffentlicht am 20. Oktober 2022 von wwa

UNKEL – Ladendieb flüchtet in Unkel

Mittwochvormittag, 19. Oktober 2022 meldete eine Mitarbeiterin des DM-Drogeriemarktes in Unkel einen Diebstahl. Ein männlicher Kunde löste beim Verlassen des Ladens die Alarmanlage aus. Daraufhin flüchtete er sofort in Richtung Innenstadt Unkel. Hierbei fielen ihm neuwertige Sportschuhe aus einem mitgeführten Rucksack, die eindeutig der Sportabteilung des Vorteil-Centers zugeordnet werden konnten, die ebenfalls von dem Täter entwendet wurden. Im DM-Markt entwendete der flüchtige Täter mehrere Flakons Männerparfüm. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ. Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben: Junger Mann, 172 cm groß, südländische Aussehen, trug rotes Oberteil, schwarze kurze Hose und einen schwarzen Rucksack der Marke Puma. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei