Veröffentlicht am 20. Oktober 2022 von wwa

MEHREN – „Tolle Gemeinschaftsarbeit“ in Mehren

Im Oktober wurde am Gemeindehaus in Mehren wieder der beliebte Direktsaft aus Früchten der Region hergestellt. Die Helfer der Mehrbachtaler-Apfelsaft-Initiative aus Mehren und Umgebung sammelten und verarbeiteten mehr als sechs Tonnen Obst zu leckerem Apfelsaft.

„Mehr als 30 Freiwillige und über 20 Anliefernde haben in einer achtstündigen Pressaktion ein tolles Ergebnis gebracht“, fasst Ulli Gondorf, Initiator der Aktion zusammen. Einige haben ihr Obst zum Pressen gebracht, gespendet oder die daraus entstandene Menge an Saft wieder mitgenommen – entweder für den Eigenbedarf oder zum Weiterverkauf. So wird dieses Jahr ein Versuch in Kircheib gestartet, Mehrbachtaler Obstsaft zu verkaufen.

Die Stimmung an der Apfelpresse war durchgehend gutgelaunt. „Die Leute waren freundlich und hilfsbereit, eine gelungene Aktion und das Wetter hätte besser nicht sein können“, berichtet Elmar Chylka, Bürgermeister aus Ziegenhain, der persönlich 800 Kilo Ziegenhainer Äpfel per Traktor anlieferte. Auch weitere Helfer zeigten sich noch im Nachhinein begeistert von der Aktion. Das diesjährige Apfelpressen sei wieder eine „tolle Gemeinschaftsarbeit“, so ein Helfer der Initiative.

Neben der wertvollen Obstverwertung kommen die Menschen zusammen und tauschen sich aus, lernen neue Leute kennen und erfahren nebenbei noch einiges Neues über das beliebte Obst. Und den frischen, heimischen Saft gibt es nun im g.r.i.p.s.-Büro in Flammersfeld, Rheinstraße 23, zu kaufen.

Foto: Apfelpressen im Oktober in Mehren. Foto: Nadja Michels